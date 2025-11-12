ATP Finalleri'nde Alcaraz, Fritz'i yenerek 2. maçından da galibiyetle ayrıldı

ATP Finalleri'nde Carlos Alcaraz, Taylor Fritz'i 2-1 yendi.

calendar 12 Kasım 2025 01:44
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
ATP Finalleri'nde Alcaraz, Fritz'i yenerek 2. maçından da galibiyetle ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ABD'li raket Taylor Fritz'i mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

İtalya'nın Torino şehrindeki Pala Alpitour Arena'da oynanan karşılaşmada rakibini 6-7, 7-5 ve 6-3'lük setlerle yenen Alcaraz, turnuvadaki 2. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Alcaraz, "Maç boyunca yaşadığım her şey sayesinde galibiyetten sonra gerçekten rahatladım. Topu ilk turdaki kadar iyi hissetmiyordum ama geri dönüp onun zayıf noktasını bulduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sırp yıldız Novak Djokovic, omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.