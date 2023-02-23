Atletizm Şampiyonası yarışacak milli sporcular belli oldu

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 20 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.



Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek organizasyon, tamamen yenilenen Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, bugüne dek toplam 8 madalya kazanılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda tarihin en iyi sonucunu almak için mücadele vereceklerini belirtip, İstanbul'daki organizasyonda tüm atletlerin büyük bir motivasyonla yarışacaklarını kaydetti.



Ay-yıldızlı ekibin şampiyona kadrosu şöyle:



Erkekler



60 metre: Emre Zafer Barnes, Kayhan Özer, Ertan Özkan.



60 metre engelli: Mikdat Sevler.



Yüksek atlama: Enes Talha Şenses.



Sırıkla atlama: Ersu Şaşma.



Üç adım atlama: Batuhan Çakır.



Gülle atma: Alperen Karahan.



4x400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, İsmail Nezir.



Kadınlar



800 metre: Tuğba Toptaş.



1500 metre: Şilan Ayyıldız.



3000 metre: Yasemin Can, Emine Hatun Mechaal.



Sırıkla atlama: Buse Arıkazan.



Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz.





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