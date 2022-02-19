İspanya La Liga'da 25. hafta maçında Atletico Madrid, Osasuna'ya konuk oldu. El Sadar Stadyumu'nda oynana mücadeleyi, Atletico Madrid 3-0 kazandı.



Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Joao Felix, 59. dakikada Luis Suarez ve 89. dakikada Angel Correa kaydetti.



Bu sonucun ardından puanını 42'ye yükselten Atletico Madrid, 42 puanla 4. sıaraya yükseldi. 32 puanda kalan Osasuna ise 9. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Atletico Madrid, Celta Vigo'yu konuk edecek. Osasuna ise deplasmanda Real Sociedad'la karşılaşacak.





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