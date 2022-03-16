Atletico Madrid, Old Trafford'dan turla çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Atletico Madrid, Old Trafford'dan turla çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2022 00:53
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester United ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

1-1'in rövanşında Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid, 1-0 kazanarak tur atladı.

İspanyol ekibini, İngiltere deplasmanında çeyrek finale taşıyan tek golü 41. dakika Lodi kaydetti.

Atletico Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi ise 18 Mart'ta çekilecek kuraların ardından belli olacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.