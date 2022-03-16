UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester United ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
1-1'in rövanşında Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid, 1-0 kazanarak tur atladı.
İspanyol ekibini, İngiltere deplasmanında çeyrek finale taşıyan tek golü 41. dakika Lodi kaydetti.
Atletico Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi ise 18 Mart'ta çekilecek kuraların ardından belli olacak.
1-1'in rövanşında Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid, 1-0 kazanarak tur atladı.
İspanyol ekibini, İngiltere deplasmanında çeyrek finale taşıyan tek golü 41. dakika Lodi kaydetti.
Atletico Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi ise 18 Mart'ta çekilecek kuraların ardından belli olacak.