Atletico Madrid, Griezmann ile kazandı!

La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid, Levante'yi ağırladı.



Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-1 kazandı.



Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Dela(KK.), 61 ve 80. dakikalarda Antoine Griezmann(2) kaydetti. Levante'nin tek golünü 21'de Manuel Sanchez attı.



Levante'nin uzatma dakikalarında Carlos Alvarez ile bulduğu gol, VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid ligdeki puanını 25'e çıkardı. Levante ise 9 puanda kaldı.



La Liga'nin 13. haftasında Atletico Madrid, Getafe ile deplasmanda karşılaşacak. Levante ise Valencia'nın konuğu olacak.



