08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
1-3
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
2-0
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
2-1
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-2
08 Kasım
AS Monaco-Lens
1-3DA
08 Kasım
Le Havre-Nantes
1-1
08 Kasım
Marsilya-Brest
3-0
08 Kasım
Parma -AC Milan
1-254'
08 Kasım
Juventus-Torino
0-0
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
0-1DA
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
3-1
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
1-0
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
2-2
08 Kasım
Chelsea-Wolves
0-0DA
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
3-2
08 Kasım
Everton-Fulham
2-0
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
3-1
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
2-2
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
3-1
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
1-1
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-0
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
2-1
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
0-2
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
1-0DA

Atletico Madrid, Griezmann ile kazandı!

La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid, sahasında Levante'yi 3-1 mağlup etti.

calendar 08 Kasım 2025 22:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, Griezmann ile kazandı!
La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid, Levante'yi ağırladı.

Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-1 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Dela(KK.), 61 ve 80. dakikalarda Antoine Griezmann(2) kaydetti. Levante'nin tek golünü 21'de Manuel Sanchez attı.

Levante'nin uzatma dakikalarında Carlos Alvarez ile bulduğu gol, VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid ligdeki puanını 25'e çıkardı. Levante ise 9 puanda kaldı.

La Liga'nin 13. haftasında Atletico Madrid, Getafe ile deplasmanda karşılaşacak. Levante ise Valencia'nın konuğu olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
