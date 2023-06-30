Atletico Madrid eski logosuna dönüyor

İspanyol ekibi Atletico Madrid yaptığı açıklamada, kulübün eski logosunun tekrardan kullanılacağı açıklandı.
Atletico Madrid'de yapılan son toplantıda kulüp üyelerinin %56'sının verdiği oylarla birlikte eski logoya dönüleceği duyuruldu.
Madrid temsilcisi, 1 Temmuz 2024 itibariyle eski logosunu yeniden kullanacağını açıkladı.
2016 yılında yeni logoya geçen Atletico Madrid 8 sene sonra eski logosuna kavuşacak.
SOLDAKİ YENİ, SAĞDAKİ ESKİ LOGO
Atletico Madrid'de yapılan son toplantıda kulüp üyelerinin %56'sının verdiği oylarla birlikte eski logoya dönüleceği duyuruldu.
Madrid temsilcisi, 1 Temmuz 2024 itibariyle eski logosunu yeniden kullanacağını açıkladı.
2016 yılında yeni logoya geçen Atletico Madrid 8 sene sonra eski logosuna kavuşacak.
SOLDAKİ YENİ, SAĞDAKİ ESKİ LOGO
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