Atletico Madrid eski logosuna dönüyor

Atletico Madrid yaptığı toplantı sonucunda eski logosuna döneceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Atletico Madrid eski logosuna dönüyor
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30 Haziran 2023 16:24
Son güncelleme 30 Haziran 2023 16:47
İspanyol ekibi Atletico Madrid yaptığı açıklamada, kulübün eski logosunun tekrardan kullanılacağı açıklandı.

Atletico Madrid'de yapılan son toplantıda kulüp üyelerinin %56'sının verdiği oylarla birlikte eski logoya dönüleceği duyuruldu.

Madrid temsilcisi, 1 Temmuz 2024 itibariyle eski logosunu yeniden kullanacağını açıkladı.

2016 yılında yeni logoya geçen Atletico Madrid 8 sene sonra eski logosuna kavuşacak.

SOLDAKİ YENİ, SAĞDAKİ ESKİ LOGO



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