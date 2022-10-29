Atletico Madrid'den 100M€'ya ret!

Atletico Madrid forması giyen Joao Felix için sürpiz bir iddia gündeme geldi.



Marca'nın haberine göre, Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından Felix için Atletico Madrid'e teklif sundu.



Alman devinin teklifinin 100 milyon euro olduğu ancak bu teklifin Atletico Madrid tarafından geri çevrildiği belirtildi.



Atletico Madrid'in, 22 yaşındaki futbolcunun bu sezon patlama yapacağını düşündüğü ve bu nedenle teklifi kabul etmediği öne sürüldü.



İspanyol ekibi, 2019 yazında Portekizli futbolcuyu 127 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.





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