Atletico Madrid'den 1 puanlı açılış!

İspanya La Liga 1. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan maç 2-2 sona erdi.



Atletico'nun golleri 20. dakikada Marcos Llorente ve 45+5. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Villarreal'in golleri ise 18. dakikada Danjuma ve 37. dakikada Koke kendi kalesine attı.



Diego Simeone'nin takımı, bu sonuçla birlikte yeni sezona 1 puanla başlamış oldu.



Madrid'in yeni golcüsü Sörloth, La Liga'da açılışı eski takımına attığı golle yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Atletico, Girona ile karşılaşacak. Villarreal ise Sevilla deplasmanına gidecek.





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