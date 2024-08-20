Atletico Madrid'den 1 puanlı açılış!

İspanya La Liga 1. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Atletico Madrid'den 1 puanlı açılış!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2024 00:29
İspanya La Liga 1. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Atletico'nun golleri 20. dakikada Marcos Llorente ve 45+5. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Villarreal'in golleri ise 18. dakikada Danjuma ve 37. dakikada Koke kendi kalesine attı.

Diego Simeone'nin takımı, bu sonuçla birlikte yeni sezona 1 puanla başlamış oldu.

Madrid'in yeni golcüsü Sörloth, La Liga'da açılışı eski takımına attığı golle yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico, Girona ile karşılaşacak. Villarreal ise Sevilla deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery