İspanya La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Levante ile karşı karşıya geldi. Camilo Cano Stadı'nda oynanan maçı Atletico Madrid 1-0'lık skorla kazandı.



Atletico Madrid'e galibiyeti getiren gol, 15. dakikada Bruno'nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Atletico Madrid, 5 tanesi 1-0 olmak üzere 14 galibiyetinin 8'ini tek farklı skorlarla aldı.



Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Atletico Madrid, puanını 55 yaptı ve 3. sıraya yükselerek, Şampiyonlar Ligi biletini alma anlamında önemli bir adım daha attı. 4 maç sonra yenilen Levante ise Avrupa Kupaları yolunda ümitlenme şansını kaybetti.



La Liga'nın 32. haftasında Atletico Madrid evinde Alaves ile karşılaşacakken, Levante ise evinde Betis'i konuk edecek.



