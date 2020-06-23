İspanya La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Levante ile karşı karşıya geldi. Camilo Cano Stadı'nda oynanan maçı Atletico Madrid 1-0'lık skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren gol, 15. dakikada Bruno'nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Atletico Madrid, 5 tanesi 1-0 olmak üzere 14 galibiyetinin 8'ini tek farklı skorlarla aldı.
Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Atletico Madrid, puanını 55 yaptı ve 3. sıraya yükselerek, Şampiyonlar Ligi biletini alma anlamında önemli bir adım daha attı. 4 maç sonra yenilen Levante ise Avrupa Kupaları yolunda ümitlenme şansını kaybetti.
La Liga'nın 32. haftasında Atletico Madrid evinde Alaves ile karşılaşacakken, Levante ise evinde Betis'i konuk edecek.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren gol, 15. dakikada Bruno'nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Atletico Madrid, 5 tanesi 1-0 olmak üzere 14 galibiyetinin 8'ini tek farklı skorlarla aldı.
Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Atletico Madrid, puanını 55 yaptı ve 3. sıraya yükselerek, Şampiyonlar Ligi biletini alma anlamında önemli bir adım daha attı. 4 maç sonra yenilen Levante ise Avrupa Kupaları yolunda ümitlenme şansını kaybetti.
La Liga'nın 32. haftasında Atletico Madrid evinde Alaves ile karşılaşacakken, Levante ise evinde Betis'i konuk edecek.