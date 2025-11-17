Atletico Madrid, Alvarez için 120 milyon euro istiyor!

Paris Saint-Germain, Atletico Madrid'den Arjantinli golcü Julian Alvarez'i transfer etmek istiyor.Sacha Tavolieri'nin haberine göre, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Alvarez'i beğeniyor ve Arjantinli yıldızı hücumu güçlendirmek için ideal bir aday olarak görüyor. PSG'nin, birkaç haftadır Alvarez transferinin şartlarını araştırdığı belirtildi.Barcelona ve Premier Lig'den bazı takımların da ilgilendiği 25 yaşındaki Alvarez, İngiltere'ye geri dönmek istemiyor. Alvarez, PSG'de Luis Enrique ile çalışmaya sıcak bakıyor.Alvarez'in forma giydiği Atletico Madrid ise 25 yaşındaki yıldızı için 120 milyon euro bonservis bedeli belirledi.Alvarez, geçtiğimiz haftalarda geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.Arjantinli yıldız,demişti.25 yaşındaki yıldız,sözlerini sarf etmişti.Atletico Madrid forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Alvarez, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.