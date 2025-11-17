17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Atletico Madrid, Alvarez için 120 milyon euro istiyor!

Atletico Madrid, Paris Saint-Germain'in ilgilendiği Julian Alvarez için 120 milyon euro istiyor.

calendar 17 Kasım 2025 15:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, Alvarez için 120 milyon euro istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Paris Saint-Germain, Atletico Madrid'den Arjantinli golcü Julian Alvarez'i transfer etmek istiyor.

ŞARTLAR ARAŞTIRILIYOR

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Alvarez'i beğeniyor ve Arjantinli yıldızı hücumu güçlendirmek için ideal bir aday olarak görüyor. PSG'nin, birkaç haftadır Alvarez transferinin şartlarını araştırdığı belirtildi.

PSG'YE SICAK BAKIYOR

Barcelona ve Premier Lig'den bazı takımların da ilgilendiği 25 yaşındaki Alvarez, İngiltere'ye geri dönmek istemiyor. Alvarez, PSG'de Luis Enrique ile çalışmaya sıcak bakıyor.

120 MİLYON EURO


Alvarez'in forma giydiği Atletico Madrid ise 25 yaşındaki yıldızı için 120 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Alvarez, geçtiğimiz haftalarda geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Arjantinli yıldız, "Atletico Madrid'e transfer olduğum dönemde Paris Saint-Germain de benimle ilgilendi. PSG ile menajerim arasında görüşmeler oldu. Beni transfer etmek istediler ancak bu gerçekleşmedi." demişti.

25 yaşındaki yıldız, "PSG'de mi yoksa Barcelona'da mı oynamayı planlıyorum? Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. İnsanların sosyal medyada söylediklerini görüyorum. İspanya'da insanlar ben ve Barcelona hakkında konuşuyor. Şu anda Atletico Madrid'e odaklandım ve sezon sonunda durumu yeniden değerlendireceğiz." sözlerini sarf etmişti.

BU SEZON NE YAPTI?

Atletico Madrid forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Alvarez, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

