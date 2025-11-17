Atletico Madrid, Alvarez için 120 milyon euro istiyor!

Paris Saint-Germain, Atletico Madrid'den Arjantinli golcü Julian Alvarez'i transfer etmek istiyor.
ŞARTLAR ARAŞTIRILIYOR
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Alvarez'i beğeniyor ve Arjantinli yıldızı hücumu güçlendirmek için ideal bir aday olarak görüyor. PSG'nin, birkaç haftadır Alvarez transferinin şartlarını araştırdığı belirtildi.
PSG'YE SICAK BAKIYOR
Barcelona ve Premier Lig'den bazı takımların da ilgilendiği 25 yaşındaki Alvarez, İngiltere'ye geri dönmek istemiyor. Alvarez, PSG'de Luis Enrique ile çalışmaya sıcak bakıyor.
120 MİLYON EURO
Alvarez'in forma giydiği Atletico Madrid ise 25 yaşındaki yıldızı için 120 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Alvarez, geçtiğimiz haftalarda geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Arjantinli yıldız, "Atletico Madrid'e transfer olduğum dönemde Paris Saint-Germain de benimle ilgilendi. PSG ile menajerim arasında görüşmeler oldu. Beni transfer etmek istediler ancak bu gerçekleşmedi." demişti.
25 yaşındaki yıldız, "PSG'de mi yoksa Barcelona'da mı oynamayı planlıyorum? Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. İnsanların sosyal medyada söylediklerini görüyorum. İspanya'da insanlar ben ve Barcelona hakkında konuşuyor. Şu anda Atletico Madrid'e odaklandım ve sezon sonunda durumu yeniden değerlendireceğiz." sözlerini sarf etmişti.
BU SEZON NE YAPTI?
Atletico Madrid forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Alvarez, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.
