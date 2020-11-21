Atılay Canel: 'Yediğimiz gol tesadüftü'

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladıkları Demir Grup Sivasspor ile 1-1 kaldıkları maçın ardından tesadüfen gol yediklerini söyledi.



Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, stadlarını Karagümrük'e açan Kasımpaşa Kulübü'ne teşekkür ettiklerini belirtti.



İlk ve ikinci yarıda farklı oyun oynadıklarını aktaran Canel, "İlk yarıda ve ikinci yarıda farklı bir oyun oynadık. İlk yarı berabere bitmesi gerekirken tesadüfen bir gol yedik. İkinci yarı son 15 dakika oynadığımız oyunu maçın geneline yayabilseydik, netice çok daha farklı olabilirdi." şeklinde konuştu.



