Atılay Canel: "İstediğimizi aldık"

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Başakşehir maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: 'İstediğimizi aldık'
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20 Ağustos 2023 22:31
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Başakşehir karşısında istediklerini aldıklarını dile getirdi.

Maça iyi ve istekli başladıklarını aktaran Canel, "İlk dakikalarda golü bulduk. İkinci golden sonra daha istekli oynamaya başladık. Buradan puan veya puanlar almayı arzulamıştık. İstediğimizi de aldık. İkinci 45 dakikada da disiplinden kopmadan galip ayrıldık." diye konuştu.

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