Atılay Canel: ''Hakkımız olan galibiyeti aldık''

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Şanlıurfaspor'u 3-1 yenerek deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Atılay Canel: ''Hakkımız olan galibiyeti aldık''
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24 Eylül 2024 00:48
Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor'u 3-1 yenen Fatih Karagümrük'ün Teknik Sorumlusu Atılay Canel, deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Şanlıurfaspor'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Canel, "Oyuna iyi başladık. Karşılıklı gollerle, karşılıklı ataklarla ilk yarı bitti. Rakibin kırmızı kart görmesiyle oyun çözüldü. Hakkımız olan galibiyeti aldık. Geçen haftaki galibiyetin de haklı bir galibiyet olduğunu burada ispatladık. Bundan sonra yolumuza bakacağız. Şanlıurfaspor'a da sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

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