Atılay Canel: "Bir puanla yetinmek zorunda kaldık"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Kayserispor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA
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Atılay Canel: 'Bir puanla yetinmek zorunda kaldık'
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30 Kasım 2020 22:55
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, berabere biten maç sonrası Kayseri deplasmanına gelirken puan ya da puanlar almayı amaçladıklarını tüm planlarını bunun üzerine kurduklarını kaydetti.

İlk yarıda etkisiz bir oyun sergilediklerini dile getiren Canel, "ilk yarıda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde zorlandık.  İkinci yarı iş tersine döndü. Buradan bir puanla değil galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama bir puanla yetinmek zorunda kaldık." diye konuştu.



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