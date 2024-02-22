Atıcılıkta 2024'ün ilk kota mücadelesi Macaristan'da

Atıcılıkta 2024'ün ilk kota mücadelesi Macaristan'ın Györ şehrinde gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atıcılıkta 2024'ün ilk kota mücadelesi Macaristan'da
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22 Şubat 2024 17:42
Son güncelleme 22 Şubat 2024 17:43
Atıcılıkta, 2024 yılının ilk kota müsabakası Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası, 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Macaristan'ın Györ kentinde yapılacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre millilerin büyükler ve gençler kategorisinde yarışacağı organizasyonda müsabakalar, gençler havalı tabanca ve tüfek kategorisinde 26 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Büyükler kategorisinde yarışan sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına kota kazanmak için mücadele edecek.

Organizasyonda milli formayı giyecek sporcular şunlar:

Havalı tüfek genç kadınlar: Elif Zeynep Geçim, Şule Nur Tekeli, Hatice Yel

Havalı tabanca genç kadınlar: Tuğba Buğur

Havalı tüfek büyükler karışık takım: Ömer Akgün-Esin Akgün, Mert Nalbant-Damla Köse

Havalı tabanca büyük kadınlar: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz

Havalı tabanca büyük erkekler: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade, Mustafa İnan

Havalı tüfek büyük kadınlar: Esin Akgün, Damla Köse

Havalı tüfek büyük erkekler: Mert Nalbant, Ömer Akgün

Havalı tabanca büyükler karışık takım: Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç, İsmail Keleş-Şimal Yılmaz

Havalı tabanca büyük erkekler takım: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade, Mustafa İnan

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