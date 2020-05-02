Athletic Bilbao, UEFA'nın tavsiye mektubuna isyan etti!

HOLLANDA DA MEKTUBU AÇIKLADI

İspanya Kral Kupası finalisti Athletic Bilbao, UEFA'dan Avrupa'nın üye ülke federasyonlarına gelen mektup ile ilgili açıklama yaptı.Athletic Bilbao, Kral Kupası finalinde Real Sociedad ile karşılaşacaktı. Real Sociedad, ligde 4'üncü olduğu için Athletic Bilbao'nun UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılması garantiydi. Ancak, liglere ara verilmesi ve koronavirüs nedeniyle iptalin gündemde olması nedeniyle kupadan gelecek hakkın UEFA tavsiyesiyle lig 7'incisi Valencia'ya verilmesinin gündemde olmasına itiraz edeceini duyurdu."UEFA, 30 Nisan'da üye ülke federasyonlarına gönderdiği mektupta farklı ulusal kupaların finalistlerini veya devam edenlerini hiçe sayarak, ligdeki sıralamaya göre Avrupa Ligi katılım listesi belirlenmesini istemiştir.Sezon başında belirlenen kurallara göre Kral Kupası finalistlerinden biri Avrupa'ya gitmeye hak kazanmışsa, bir diğeri UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı kazanacaktı. Atletic Club olarak, bizim yerimize lig 7'incisinin Avrupa Ligi'ne gönderilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu kararı anlayamıyor ve paylaşmıyoruz. Oldukça prestijli bir turnuva olan Kral Kupası'nın değeri de bu kararla birlikte hiçe sayılmıştır."Hollanda Futbol Federasyonu KNVB, UEFA'dan alınan tavsiye ve direktifler üzerine erken bitirilen sezon sonrası Avrupa kupasına gidecek takımları nasıl belirlediklerini açıkladı."UEFA, Avrupa'ya gidecek takımları belirlemek için bir tavsiye vermiştir. Bunun için güncel sezonun başarılarının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. Hatta, bitirilemeyen kupa nedeniyle Avrupa Ligi'ne gidecek takım da ligdeki performans durumuna göre belirlenmiştir. Avrupa Ligi hakkı, normal şartlarda kupanın kazanan takımına gidecek iken bitirilemediği için ligdeki performans durumuna göre verilecektir."Buna göre tüm Avrupa turnuvaları hakları sahiplerine iletilmiştir.Şampiyonlar Ligi Playoffları: Lig 1'incisi AjaxŞampiyonlar Ligi 2. Tur Elemesi: AZ AlkmaarUEFA Avrupa Ligi Grupları: FeyenoordUEFA Avrupa Ligi 3. Önelemesi: PSVUEFA Avrupa Ligi 2. Önelemesi: Willem II"Bu karar sonrası lig 3'üncüsüturnuvaya davet edildi.