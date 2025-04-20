Atalanta, Milan'ı Ederson ile yıktı!

İtalya Serie A'nın 33. hafta maçında Atalanta, Milan'a konuk oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Giuseppe Mazza Stadyumu'ndaki mücadeyi konuk ekip Atalanta 1-0 kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golü dakika 62'de Ederson kaydetti.
Gasperini'nin ekibi Atalanta, ligde oynadığı son 5 maçta 2. galibiyetini elde etti. (3M 2G)
Bu sonucun ardından Atalanta, puanını 64 yaptı. Milan, 51 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Atalanta, Lecce'yi konuk edecek. Milan, Venezia deplasmanına gidecek.
Giuseppe Mazza Stadyumu'ndaki mücadeyi konuk ekip Atalanta 1-0 kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golü dakika 62'de Ederson kaydetti.
Gasperini'nin ekibi Atalanta, ligde oynadığı son 5 maçta 2. galibiyetini elde etti. (3M 2G)
Bu sonucun ardından Atalanta, puanını 64 yaptı. Milan, 51 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Atalanta, Lecce'yi konuk edecek. Milan, Venezia deplasmanına gidecek.