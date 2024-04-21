Atalanta'dan Avrupa yolunda kritik 3 puan!

Serie A 33. hafta maçında Atalanta, deplasmanda Monza ile karşılaştı.



U-Power Stadı'nda oynanan maçı Atalanta 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada De Ketelaere, 72. dakikada ise El Bilal Toure attı. Monza'nın tek golünü Daniel Maldini kaydetti.



Monza ligde üst üste 4. kez puan kaybetti. Atalanta ise 2 maç sonra galip geldi.



Bu sonucun ardından Atalanta puanını 54 yaptı. Monza ise 43 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Empoli ile oynayacak. Monza ise Lecce ile karşılaşacak.





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