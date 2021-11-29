Atakan Çankaya: "İrfan Can, Mesut Ağabey fark etmiyor"

Göztepeli stoper Atakan Çankaya, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atakan Çankaya: 'İrfan Can, Mesut Ağabey fark etmiyor'
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29 Kasım 2021 23:14
Göztepe'nin genç stoperi Atakan Çankaya, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Atakan Çankaya'nın sözleri:

"Bu maça özel bir şey yoktu. Ben her maça özel hazırlanırım. Bu maçta da özel hazırlandım. Karşımızda çok büyük bir takım vardı. Ona göre futbol oynamamız lazım. İşin ciddiyetinin farkındayız. İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum.

Benim için İrfan olsun, Mesut Ağabey olsun hiçbir şey fark etmiyor. Aynı konsantreyle devam ediyorum. 3'lü sistemde oynamak zor. Biz stoperleri yoruyoruz. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz."


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