Aşı zorunluluğu nedeniyle turnuvaya katılamadılar!

Eritre'nin Afrika'nın en büyük bisiklet yarışlarından "Tour du Rwanda" etkinliğine Kovid-19 aşı zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle kabul edilmeyeceği bildirildi.



Tour du Rwanda organizasyonu yaptığı açıklamada, kıtanın en başarılı takımlarından biri olan Eritre milli takımının sağlık gerekliliklerini karşılamadığı için şubat ayı sonunda yapılacak yarışta yer almayacağı ifade edildi.



Yarışa katılacak sporcuların en az 2 doz Kovid-19 aşısı olması gerekiyor.



Eritre, halen Afrika kıtasında salgına karşı aşılamanın başlamadığı tek ülke konumunda.



Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından 2009'da tanınan Tour du Rwanda, kıtadan ve dünyadan her yıl çok sayıda başarılı sporcuyu ağırlıyor.





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