Arthur Masuaku'da sona yaklaşıldı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi 2 maç sonra devreye girecek.

, Fotoğraf; AA
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Arthur Masuaku'da sona yaklaşıldı
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19 Mart 2023 13:57
Sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine iki maç kaldı.

Masuaku, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarına 11'de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon maddesi geçerli olacak.

29 yaşındaki Arthur Masuaku, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.



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