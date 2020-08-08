Arsenal'in yaz transfer bütçesi 110 milyon avro

Premier Lig takımlarından Arsenal yaz transfer döneminde büyük harcamalar yapmaya hazırlanıyor.Londra ekibi, geçtiğimiz günlerde 55 çalışanı ile yollarını ayırdığını açıkladı ve yeniden işe alımlar için bazı oyuncularını elden çıkaracak.Arsenal, yeni transferlerine gereken bütçeyi oluşturmak için Lucas Torreira, Ainsley Maitland-Niles, Matteo Guendouzi ve Shkodran Mustafi gibi isimleri satmayı planlıyor.Arsenal'in transferde ortalama 110 milyon avroluk harcama yapması bekleniyor. İngiliz devinin hedefleri arasında Thomas Partey, Gabriel Magalhaes ve geçtiğimiz sezonu Arsenal'de kiralık geçiren Dani Ceballos var.Partey'in serbest kalma maddesi 50 milyon avro iken, Gabriel'in 30 milyon avro civarında bir bedele kadroya katılması bekleniyor. Sezonu Arsenal'de kiralık geçiren Ceballos'un da 30 milyon avro gibi bir ücret karşılığında Topçular'a kalıcı olarak katılması bekleniyor.Mikel Arteta, Arsenal'le geçirdiği dönemde sezonu FA Cup'ı kazanarak tamamladı ve yönetimin güvenin kazandı. Arteta, takımının gelecek sezon daha iddialı olması için bu transferlerin 'şart' olduğuna inanıyor.