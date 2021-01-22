Arsenal'den kaleci transferi: Mathew Ryan

Arsenal, Brighton'dan Avustralyalı kaleci Mathew Ryan'ı kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; arsenal.com
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Arsenal'den kaleci transferi: Mathew Ryan
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22 Ocak 2021 16:35
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brighton'dan Avustralyalı kaleci Mathew Ryan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Arsenal Kulübü, 28 yaşındaki file bekçisi Ryan ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ryan, Alman Bernd Leno ve İzlandalı Alex Runarsson'dan sonra Arsenal'ın kadrosundaki üçüncü kaleci olacak.

Avustralya Milli Takımı'nda 59 kez görev yapan Ryan, 2017'de transfer olduğu Brighton'ın kalesini 124 maçta korumuştu.



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