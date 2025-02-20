Arsenal, rekor gelire rağmen zarar etti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 2023-2024 sezonunda rekor gelire rağmen 17,7 milyon sterlin zarar ettiğini açıkladı.



Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2024'te sona eren mali yılda 616,6 milyon sterlinlik gelirle kulüp rekoru kırıldığı, bu gelirin 52,4 milyon sterlininin oyuncu satışından elde edildiği bildirildi.



Kulübün geçen sezonki gelirinin, önceki sezonda elde edilen 466,7 milyon sterlinlik gelire göre yüzde 32,1 arttığı belirtildi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunda çeyrek finale ulaşan kulübün, bu sayede 71,1 milyon sterlin gelir elde ettiği, maç günü gelirlerinde ise 29,1 milyon sterlin artış sağlandığı kaydedildi.



Açıklamada takım ve kulüp çalışanı maaş maliyetinin 234,8 milyon sterlinden 327,8 milyon sterline çıkarak önemli oranda arttığı aktarıldı.



Vergi öncesi 17,7 milyon sterlin olan toplam zararın, 2022-2023 sezonundaki 52,1 milyon sterlinlik zarara göre yüzde 66 azaldığı duyuruldu.



