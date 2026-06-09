Arsenal Kenan Yıldız'a talip

Uzun yıllar sonra kavuştuğu Premier Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezona da iddaalı girmek isteyen ve bir süredir sol kanat arayışları süren Arsenal'da gözler Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'a çevrildi.

Arsenal, 21 Yaşındaki Milli oyuncumuz Kenan Yıldız hakkında Juventus'tan bilgi aldı.



The Athletic'in haberine göre Juventus, Arsenal'a Kenan Yıldız'ı satmayacaklarını net bir dille belirtti. Bu gelişme üzerine İngiliz ekibi, sol kanat oyuncusu için yeni arayışlara başladı.





BU SEZON KENAN YILDIZ



21 yaşındaki Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla direkt ilk 11 olarak 42, toplamda 47 maçta forma giydi.



Kenan, bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekibe 11 gol 9 asistlik katkı sağladı.



