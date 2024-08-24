İngiltere Premier Lig ikinci hafta maçında Arsenal, Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Arsenal, Villa Park'taki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Arsenal'in gollerini 67. dakikada Leandro Trossard ve 77. dakikada Thomas Partey attı.
Bu sonuçla Arsenal, iki hafta sonunda 6 puana ulaştı ve ligi iyi bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta sahasında Wolverhampton'ı 2-0 mağlup eden Arsenal, iki haftada 4 gol attı ve kalesinde gol görmedi. Aston Villa, 3 puanda kaldı.
Arsenal, gelecek hafta sahasında Brighton'u ağırlayacak. Aston Villa, Leicester City deplasmanına gidecek.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Arsenal'in gollerini 67. dakikada Leandro Trossard ve 77. dakikada Thomas Partey attı.
Bu sonuçla Arsenal, iki hafta sonunda 6 puana ulaştı ve ligi iyi bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta sahasında Wolverhampton'ı 2-0 mağlup eden Arsenal, iki haftada 4 gol attı ve kalesinde gol görmedi. Aston Villa, 3 puanda kaldı.
Arsenal, gelecek hafta sahasında Brighton'u ağırlayacak. Aston Villa, Leicester City deplasmanına gidecek.
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