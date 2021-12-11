Arsenal iki maç sonra kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, sahasında Southampton ile karşılaştı.
Emirates Stadium'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 3-0 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Alexandre Lacazette, 27. dakikada Martin Odegaard ve 62. dakikada Gabriel kaydetti.
Bu sonuçla Arsenal puanını 26'ya çıkarırken, Southampton 16 puanda kaldı.
Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal West Ham United'ı konuk edecek, Southampton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.
Emirates Stadium'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 3-0 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Alexandre Lacazette, 27. dakikada Martin Odegaard ve 62. dakikada Gabriel kaydetti.
Bu sonuçla Arsenal puanını 26'ya çıkarırken, Southampton 16 puanda kaldı.
Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal West Ham United'ı konuk edecek, Southampton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.