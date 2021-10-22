Arsenal iki maç aranın ardından kazandı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal, sahasında Aston Villa'yı konuk etti.



Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal 3-1 kazanarak iki maç aranın ardından galibiyete uzandı.



Karşılaşmada Arsenal 23. dakikada Partey'in golüyle öne geçmeyi başardı. Dakikalar 45+6'yı gösterdiğinde ise VAR kararı ile gidilen penaltıda Aubameyang, atışışı kaçırdı ancak dönen topu ağlarla buluşturarak ilk yarıyı Arsenal'in 2-0 kazandığını ilan etti.



İkinci yarıda Arsenal oyun üstünlüğünüdevam ettirirken 56'da Smith Rowe ile farkı üçe çıkardı. 81. dakikaya gelindiğinde Jacob Ramsey Aston Villa adına skoru 3-1'e getirse de maçın galibi ev sahibi Arsenal oldu.



Bu sonucun ardından Arsenal 14 puana yükselerek ligin üst sıralarına tırmandı. Aston Villa ise 10 puanda kaldı.





İLGİLİ VİDEO