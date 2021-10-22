Arsenal iki maç aranın ardından kazandı

Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal, sahasında Aston Villa'yı 3-1 kazanarak iki maç aranın ardından galibiyete uzandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal iki maç aranın ardından kazandı
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22 Ekim 2021 23:59
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal, sahasında Aston Villa'yı konuk etti.

Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal 3-1 kazanarak iki maç aranın ardından galibiyete uzandı.

Karşılaşmada Arsenal 23. dakikada Partey'in golüyle öne geçmeyi başardı. Dakikalar 45+6'yı gösterdiğinde ise VAR kararı ile gidilen penaltıda Aubameyang, atışışı kaçırdı ancak dönen topu ağlarla buluşturarak ilk yarıyı Arsenal'in 2-0 kazandığını ilan etti.

İkinci yarıda Arsenal oyun üstünlüğünüdevam ettirirken 56'da Smith Rowe ile farkı üçe çıkardı. 81. dakikaya gelindiğinde Jacob Ramsey Aston Villa adına skoru 3-1'e getirse de maçın galibi ev sahibi Arsenal oldu.

Bu sonucun ardından Arsenal 14 puana yükselerek ligin üst sıralarına tırmandı. Aston Villa ise 10 puanda kaldı.


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