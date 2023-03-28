Arsenal, Frankfurt'tan transfer istiyor; 30 milyon euro

Premeir Lig lideri Arsenal, Eintracht Frankfurt forması giyen orta saha oyuncusu Jesper Lindström'ü transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arsenal, Frankfurt'tan transfer istiyor; 30 milyon euro
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28 Mart 2023 16:46
Eintracht Frankfurt ile bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Jesper Lindström, devleri peşine taktı.

Sport1'de yer alan habere göre; Arsenal, 23 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Alman ekibi, genç on numara için 30 milyon euroluk bir bonservis istediği belirtilirken, Premier Lig'den 3 takımın daha oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.

Danimarkalı Lindström, bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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