Arsenal, Fabio Vieira transferini bitiriyor

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yaz transfer döneminin 3. transferine imza atmaya hazırlanıyor.



Bu yaz daha önce Matt Taylor ve Marquinhos gibi isimleri kadrosuna katan Londra temsilcisinin, Porto ile Fabio Vieira için anlaşma sağladığı belirtildi.



Portekizli futbolcunun, kısa süre içerisinde İngiltere'ye seyahat edeceği ve sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık kontrat imzalayacağı aktarıldı.



Arsenal'in, bu transfer için 22 yaşındaki futbolcunun serbest kalma maddesi olan 50 milyon euro'dan daha az bir rakam ödeyeceği belirtildi. Londra devinin, 35 milyon euro bonservis ve 6 milyon euro bonus ödemesinin beklendiği vurgulandı.



Porto altyapısından yetişen Vieira, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinde çıktığı 39 maçta attığı 7 gol ve yaptığı 16 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ