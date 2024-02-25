Arsenal evinde Newcastle'a gol oldu yağdı

Premier Lig karşılaşmasında Arsenal ağırladığı Newcastle United'ı 4-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arsenal evinde Newcastle'a gol oldu yağdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2024 00:54
Premier Lig 26. hafta karşılaşmasında Arsenal konuk ettiği Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Sven Botman (KK), 24. dakikada Kai Havertz, 65. dakikada Bukayo Saka ve 69. dakikada Jakub Kiwior, Newcastle United'ın golünü 84. dakikada Joe Willock kaydetti.

Arsenal bu galibiyetle puanını 58'e yükseltirken, Newcastle United ise 37 puanda kaldı.

Arsenal bir sonraki karşılaşmasında Sheffield United deplasmanına giderken, Newcastle United evinde Wolves'ı ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery