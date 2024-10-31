Arsenal, deplasmanda zorlanmadan 3 golle turladı

İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Arsenal, deplasmanda Preston'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal, deplasmanda zorlanmadan 3 golle turladı
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31 Ekim 2024 01:28
İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Arsenal, deplasmanda Preston ile karşı karşıya geldi.

Deepdale Stadyumu'ndaki maçta Arsenal sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 24'te Gabriel Jesus, 33'te Ethan Nwaneri ve 57'de Kai Havertz attı.
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