Arsenal, deplasmanda zorlanmadan 3 golle turladı

İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Arsenal, deplasmanda Preston ile karşı karşıya geldi.
Deepdale Stadyumu'ndaki maçta Arsenal sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 24'te Gabriel Jesus, 33'te Ethan Nwaneri ve 57'de Kai Havertz attı.
Deepdale Stadyumu'ndaki maçta Arsenal sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 24'te Gabriel Jesus, 33'te Ethan Nwaneri ve 57'de Kai Havertz attı.