Arsenal'den Kenan Yıldız için çılgın teklif!

Premier Lig devi Arsenal, performansıyla göz dolduran Kenan Yıldız için Juventus'a dev bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'den Kenan Yıldız için çılgın teklif!
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24 Şubat 2024 16:10
Juventus ve Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kenan Yıldız için yeni bir gelişme yaşandı.

Tuttosport'un haberine göre İngiliz devi Arsenal, Kenan Yıldız için Juventus'a ilgi kağıdı gönderdi. İtalyan ekibine gönderilen yazıda, "Kenan Yıldız'la ilgileniyoruz. 40 milyon euro civarında bir meblağ teklif etmeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

JUVENTUS'UN KARARI KESİN!

Kenan Yıldız'ın Juventus ve Milli takımdaki performansları Arsenal'in gözünden kaçmazken, Juventus'un cevabı haberin detayında yer aldı.

İtalyan ekibi Kenan'ın satılık olmadığını belirterek, "Teşekkürler ama 40 milyon yeterli değil. Hatta belki iki katı bile değil çünkü Kenan Yıldız'ın etrafında bir kulüp projesi var ve o satılık bir oyuncu değil." şeklinde yanıt verdi.

MİLLİ TAKIM İÇİN BÜYÜK KOZ

Allegri'nin planlarına dahil olan ve yükselen performansıyla İtalyan basının da manşetlere taşıdığı Kenan Yıldız, EURO 2024'te A Milli Takım'ın en büyük kozlarından biri olacak. Kısa süre içerisinde İtalyan futbolseverlerin beğenisini kazanan Kenan Yıldız, futbolu ve gol sevinçleri ile Juventus efsanesi Del Piero'ya da benzetiliyor.

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