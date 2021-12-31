Arsenal'de Aubameyang yerine 4 aday

Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın, Pierre-Emerick Aubameyang'ın kış transfer döneminde takımdan göndermek istediği ve Gabonlu golcü yerine 4 aday belirlendiği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'de Aubameyang yerine 4 aday
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31 Aralık 2021 16:21
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'i ara transferde hareketli bir dönem bekliyor.

ESPN'de yer alan habere göre; takımın teknik direktörü Mikel Arteta'nın, Pierre-Emerick Aubameyang'ı gözden çıkardığı ve Ocak'ta takımdan göndermek istediği belirtildi.

4 ADAY VAR

Arsenal'in Aubameyang yerine ise 4 aday belirlediği, bu isimlerin de; Alexander Isak, Dusan Vlahovic, Dominic Calvert-Lewin ve Ollie Watkins olduğu aktarıldı.

FAVORİSİ WATKINS

Arteta'nın bu isimlerden en çok hücumda farklı pozisyonlarda da oynayabilmesi nedeniyle Watkins'ten etkilendiği kaydedildi.

ŞU AN GÖRÜŞME YOK

Şu ana kadar Arsenal ile Aston Villa arasında Watkins için görüşme olmadığı vurgulanırken, ara transferde bu transferin çok mümkün olmadığı ifade edildi.


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