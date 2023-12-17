Arsenal, Brighton'ı 2 golle yıktı

Arsenal, Emirates'te ağırladığı Brighton'ı baştan sona üstün bir oyunla 2-0 mağlup etti.

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Arsenal, Brighton'ı 2 golle yıktı
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17 Aralık 2023 18:56
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 2-0'lık skorla kazandı.

Baştan sona tüm mücadeleyi üstün oynayan Arsenal, 53. dakikada Gabriel Jesus ve 87. dakikada Kai Havertz ile galibiyete koştu.

Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 39'a yükseltti. Brighton ise 26 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta Liverpool'a konuk olacak. Brighton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.

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