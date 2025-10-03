03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi: "Biz böyle değiliz"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Chelsea maçı öncesi yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında verilen penaltı kararını ve hakem performansını eleştirdi.

calendar 03 Ekim 2025 15:44 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 16:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi: 'Biz böyle değiliz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Chelsea maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Galatasaray karşılaşmasına da değinerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybettikleri mücadelede hakem kararlarını eleştiren Slot, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın kazandığı penaltıya tepki gösterdi.
 
 
"SANKİ HAYATININ EN SERT DARBESİYMİŞ GİBİ"
 
Slot, pozisyona ilişkin, "Bir dakika önce Ekitike kaleciyle karşı karşıya kalıyor, omzundan iki-üç kez çekiliyor ama ayakta kalmaya çalışıyor. Bizim oyuncularımız da genelde böyle davranıyor. Ancak hemen ardından diğer ceza sahasında bir oyuncu ufak bir temasla yere yığılıyor ve hakem penaltı veriyor. Bu, sanki hayatının en sert darbesiymiş gibi…" ifadelerini kullandı.
 
 
"O HAKEMLER PALACE MAÇINI KAYBETMEZDİK"
 
Slot, Galatasaray maçındaki hakemin performansını Premier Lig'de oynadıkları Crystal Palace maçındaki hakemle kıyasladı:
"Galatasaray maçındaki hakem Palace maçını yönetseydi o karşılaşmayı kaybetmezdik. Çünkü Galatasaray maçının hakemi uzatma dakikalarının tam bitişinde düdüğü çaldı!"
 
 
"ŞİKAYET DEĞİL, DERS ÇIKARMALIYIZ"
 
Hollandalı teknik adam, tüm bu açıklamalarına rağmen odak noktalarının gelişmek olduğunu vurguladı:
 
"Yine de bu sonuçları hakemlere bağlayamayız. Daha iyi olmalıyız ve bunu yapmak için çalışacağız. Akıllı olsak da olmasak da, şanslı olsak da olmasak da, bu seviyede daha fazlasını ortaya koymalıyız." dedi.
 
Liverpool, Premier Lig'de bu hafta Chelsea ile kritik bir deplasman maçına çıkacak.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.