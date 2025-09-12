Arne Slot'tan Chiesa için açıklama!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Premier Lig'de Burnley ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Slot, Şampiyonlar Ligi listesinde yer vermediği Federico Chiesa ile ilgili gelen sorunun ardından, "Benim için zordu, onun için de öyle. Elbette bu karardan memnun olmadı ama gerekçeyi anladı. Bir oyuncudan duymak isteyeceğiniz cevabı verdi. Premier Lig'de ve diğer kupalarda bize yardımcı olacak." diye konuştu.



Liverpool'da bu sezon 3 maçta süre bulan 27 yaşındaki Chiesa, 1 gol attı.



