12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Arne Slot'tan Chiesa için açıklama!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer vermediği Federico Chiesa ile ilgili konuştu.

calendar 12 Eylül 2025 14:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arne Slot'tan Chiesa için açıklama!
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Premier Lig'de Burnley ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Slot, Şampiyonlar Ligi listesinde yer vermediği Federico Chiesa ile ilgili gelen sorunun ardından, "Benim için zordu, onun için de öyle. Elbette bu karardan memnun olmadı ama gerekçeyi anladı. Bir oyuncudan duymak isteyeceğiniz cevabı verdi. Premier Lig'de ve diğer kupalarda bize yardımcı olacak." diye konuştu.

Liverpool'da bu sezon 3 maçta süre bulan 27 yaşındaki Chiesa, 1 gol attı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
