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Arnavutköy Bel. Sualtı takımından büyük zafer

Türkiye Sualtı Hokey Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olan Arnavutköy Belediye Sualtı Takımı Başkanı Baltacı: "Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmek ve sonrasında 19 ile 23 yaş altı milli takım kadrolarına oyuncu vermek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Arnavutköy Bel. Sualtı takımından büyük zafer
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28 Şubat 2018 16:50
Arnavutköy Belediyesi Sualtı Hokey Takımı, bu yıl 15'incisi düzenlenen Türkiye Sualtı Hokey Şampiyonası'nda namağlup birinciliğe ulaştı.

Arnavutköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) iş birliği ile Ankara'daki ODTÜ olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen şampiyona sona erdi.

Organizasyonda ilk gün 6, ikinci gün ise 4 olmak üzere yaptığı 10 karşılaşmanın tamamını kazanan Arnavutköy Belediyesi Sualtı Hokey Takımı, namağlup şampiyon oldu.

Elde edilen başarıyı değerlendiren Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, "Özellikle Arnavutköylü gençlerimizden yoğun talep var. Şu an takımımız gayet iyi durumda. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmek ve sonrasında 19 ile 23 yaş altı milli takım kadrolarına oyuncu vermek. Takım kaptanımız ve teknik direktörümüz Emre Yıldırım başta olmak üzere tüm sporcularımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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