Arkas Spor, İstanbul Gençlikspor'a şans tanımadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. haftasında Arkas Spor, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, İstanbul Gençlikspor'a şans tanımadı
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01 Mart 2025 17:09
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. haftasında Arkas Spor, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi. Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Mümin Şalvarlılar

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Melih Sıratça)

İstanbul Gençlikspor: Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Thondike, Far, Yiğit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Orçun Ergün, Hakan Sıkar)

Setler: 25-22, 25-13, 37-35

Süre: 97 dakika (26, 21, 50)

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