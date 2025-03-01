Arkas Spor, İstanbul Gençlikspor'a şans tanımadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. haftasında Arkas Spor, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi. Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Mümin Şalvarlılar
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Melih Sıratça)
İstanbul Gençlikspor: Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Thondike, Far, Yiğit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Orçun Ergün, Hakan Sıkar)
Setler: 25-22, 25-13, 37-35
Süre: 97 dakika (26, 21, 50)
Hakemler: Sadettin Deneri, Mümin Şalvarlılar
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Melih Sıratça)
İstanbul Gençlikspor: Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Thondike, Far, Yiğit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Orçun Ergün, Hakan Sıkar)
Setler: 25-22, 25-13, 37-35
Süre: 97 dakika (26, 21, 50)