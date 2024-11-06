Arkas Spor'dan iki yeni transfer

SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, smaçör Melih Sıratça ve Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen libero Julian Zenger'i transfer etti.



Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldiniz Melih Sıratça ve Julian Zenger. A takımımıza katılan bu iki güçlü oyuncuyla sahada çok daha güçlüyüz. Melih'in smaç gücü ve Julian'ın savunma yetenekleriyle mücadele gücümüzü artırıyoruz." ifadelerine yer verildi.



