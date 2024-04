Arda Turan'ın Eyüpspor'unda Süper Lig için kritik gün

1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmenin eşiğinde.



Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, ligin 28'inci haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek.



Eyüpspor, 1'inci Lig'de 27 hafta sonunda 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. En yakın rakibi 2'nci sıradaki Göztepe'ye 10, 3'üncü sıradaki Sakaryaspor'a ise 17 puan fark atan Eyüpspor, bitime 6 hafta kala adım adım Süper Lig'e çıkma hedefiyle ilerliyor.



Ligi zirvede bitiren ilk iki takımın direkt olarak Süper Lig'e yükseleceği 1'inci Lig'de önceki gün Şanlıurfaspor'a 2-0 yenilen 3'üncü sıradaki Sakaryaspor'un puan kaybetmesiyle Eyüpspor, avantajı eline aldı. Eflatun-sarılar, Adanaspor deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi garantilemiş olacak.



KULÜP TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'E ÇIKACAK



1'inci Lig'de yarın Sakaryaspor'un, Şanlıurfaspor deplasmanında puan kaybetmesi durumunda avantajlı konumda olacak Eyüpspor, Adanaspor deplasmanından galibiyetle ayrıldığı takdirde tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterecek. 1919 yılında kurulan Eyüpspor, 105 yıllık kulüp tarihinde daha önce Süper Lig'de boy gösterememişti. 2020-21 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon olarak 37 yıl aranın ardından 1'inci Lig'e yükselen Eyüpspor, 3 sezon sonrasında ise Süper Lig'e katılmaya çok yakın.



ARDA TURAN'IN İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK BAŞARISI OLACAK



Teknik direktörlük kariyerine 14 Nisan 2023 tarihinde başlayan ve ilk tecrübesini de Eyüpspor başında geçiren Arda Turan, İstanbul temsilcisini adım adım Süper Lig'e taşıyor. Futbolculuk kariyerinde birçok başarıya imza atan 37 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarması durumunda teknik direktörlük kariyerindeki ilk başarısına imza atacak. Bu sezon Eyüpspor'un başında 27'si 1'inci Lig ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 29 karşılaşmada görev yapan Turan; toplamda 22 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 67 puanla ligin zirvesinde yer alan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, söz konusu bu karşılaşmalarda maç başına 2.31 puan ortalaması tutturdu.



EN GOLCÜLER AHMED KUTUCU VE GIANNI BRUNO



Eyüpspor, bu sezon ligde çıktığı 27 karşılaşmada 64 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 23 gol gördü. İstanbul temsilcisi, bu alanda 1'inci Lig'in en çok gol atan takımı konumunda yer alırken, Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılarda Ahmed Kutucu ve Gianni Bruno takımda gol yükünü çeken oyuncular olarak dikkati çekti. Aynı zamanda 1'inci Lig'in de gol krallığı listesinde ilk 2 sırada yer alan Ahmet ile Bruno, toplam 27 golle Süper Lig yolunda Eyüpspor'un gol yollarındaki umudu olmaya devam ediyor. Takımda bu iki oyuncuyu ise 9 golle Prince Ampem takip ediyor.



1'İNCİ LİG'E REKOR PUANLA ÇIKMIŞTI



Eyüpspor, 2020-21 sezonunda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 92 puanla rekor kırarak 1'inci Lig'e çıkmıştı. 2'nci Lig'de 34'üncü hafta mücadelesinde 1922 Konyaspor'u mağlup ederek bitime 4 hafta kala 82 puanla rekor kıran Eyüpspor, bu sonuçla bir üst lige çıkmayı garantilemişti. Ligin geri kalanında ise 92 puan toplayarak sezonu tamamlayan İstanbul ekibi, bir üst lige çıkmaya hak kazanmıştı. Bir önceki rekor ise 2013-14 sezonunda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Altınordu FK'ya aitti. 34 maç sonunda topladığı 81 puanla rekor kırarak 1'inci Lig'e yükselen Altınordu FK'dan sonra 81 ve üstü puan toplayabilen hiçbir takım olmamıştı. 7 yıl sonra 92 puan toplayan Eyüpspor ise bu rekorun yeni sahibi olmuştu.



CANER ERKİN'İN KARİYER SEZONU



Eyüpspor'un 35 yaşındaki kaptanı Caner Erkin, kariyerinde ilkleri yaşıyor. Bu sezon Eyüpspor forması altında 23 karşılaşmada 6 gol ve 7 asist yapan sol bek, kariyerinde en çok gol attığı sezonu geçiriyor. Son 4 sezonda sadece 1 gol atabilen tecrübeli oyuncunun bitime 6 hafta kala şimdiden 6 golü bulunuyor. Bodrum FK maçında aldığı 7 maçlık cezası sebebiyle geride kalan haftalarda sadece Göztepe ve Erzurumspor FK maçlarında sahada yer alabilecek Erkin'in bu cezası, aynı zamanda kariyerinde aldığı en büyük ceza oldu.



Öte yandan Eyüpspor 1'inci Lig'i zirvede bitirdiği takdirde tecrübeli oyuncu da 8 yıl aradan sonra bir lig şampiyonluğu yaşamış olacak. Caner Erkin, en son 2016-17 sezonunda Beşiktaş forması altında Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.



FATİH KULAKSIZ: HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLUP SÜPER LİG'E ÇIKMAK



1'nci Lig'de zirvede yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Eyüpspor'da Asbaşkan Fatih Kulaksız, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Arda Turan'ın takımın başına gelmesinin bir kırılma anı olduğunu dile getiren Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Biz 5 yıl önce göreve geldiğimizde kulübün transfer yasağı vardı. Elektrik ve doğal gaz borcundan dolayı transfer yasağı yemiş, vergi ve SGK borçları olan, sözleşmesi devam eden 3 futbolcunun kaldığı bir kulübü devir aldık. Bir önceki sene ligde son anda kalmayı başarmış bir kulüp. Biz devir aldığımızda kulüp idari ve kurumsal açıdan küme düşmüş ama takım ligde kalmıştı. Tesisleşme, sportif başarı, kurumsallaşma ve marka değerini arttırma noktasında bu 5 yıl içerisinde çok önemli işler yaptık. Biz 2'nci Lig'de de rekor kırarak 92 puanla şampiyon yapmıştık ve 1'inci Lig'e taşımıştık. 3 yıldır da bu ligde Süper Lig için yarışıyoruz. 2 sezon Play-Off finallerinde elendik. Bu sezon da artık hedefimiz şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak. Geçen sezon Arda hocamızı göreve getirdiğimizde şampiyon olamamıştık ama Arda hocanın da göreve gelmesi bizim için bir kırılma anıydı. Yaptığımız doğru planlama, kadro mühendisliği ve aile ortamıyla birlikte çok önemli başarı yaptık. Tabii bu başarının en büyük mimarı başkanımız Murat Özkaya. Kendisi 5 yıldır çok ciddi bir emek verdi. Çok ciddi bir ekonomi koydu ortaya. Bu vizyonu ve hedefleri koyarken camiayı da buna inandırdı. Bence kulüp için tarihi bir başarı oldu. Bir ilçe takımının Süper Lig'de olması, bu noktada hem altyapıya şahane bir tesis yapıldı hem de Kemerburgaz'da profesyonel takıma çok modern, günümüz futboluna uygun ve bütün ihtiyaçlarının karşılandığı güzel bir tesis kazandırıldı. Eyüpspor'un bu şampiyonlukla beraber tek eksiği şu an mevcut yerindeki stadyum projesiydi. O noktada da eski belediye başkanının bir stadyum projesi vardı. Öyle inanıyorum ki yeni gelen belediye başkanı da Eyüpspor'un ihtiyacı olan stadyum projesini hayata geçirecektir. Çünkü bu Eyüp'ün en temel ihtiyacı. Eyüp'ün en önemli markasının stadyum eksiği. Süper Lig'e çıkmış bir Eyüpspor'un, Eyüp'te oynatma şansımız şu an itibariyle yok. İlçenin dışında oynamak zorunda. Dolayısıyla bunu hem spor bakanlığımız hem de belediyemiz bu noktada gereken destekleri kendilerinden bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"MATEMATİKSEL OLARAK ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEMEK İSTİYORUZ"



Takımda çok güzel bir aile ortamının olduğunu vurgulayan Fatih Kulaksız, "Oyuncularımız şampiyonluk baskısından ve stresinden neredeyse şubat ayından beri uzak. Çünkü puan olarak şubat ayından beri çok ciddi bir avantajımız vardı. Daha doğrusu ilk devrenin bitişiyle beraber, ikinci devrenin başından itibaren çok ciddi bir puan avantajımız oluştu. Oyuncularımız zaten her maça şampiyonluk stresinden ve baskısından uzak çıkıyor. Daha rahat çıkıyorlar, bu da daha iyi performans sergilemelerine neden oluyor. Çok güzel bir aile ortamı var. Oynayan, oynamayan, oyuncuların birbirine sahip çıktığı, destek olduğu, hocamız ve teknik heyetimizle bütünleştiği, çok güzel diyalogların, ilişkilerin olduğu ve geride de bu şampiyonluk hikayesiyle beraber çok güzel hatıralar bırakacağımız bir sezon oluyor. Adana'da şampiyonluk turu atmamızın söz konusu olduğunu biliyoruz. Kadroda olmayan cezalı bazı arkadaşlarımız var. Onlarda bir gün önceki Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maçındaki skora göre aramıza dahil olacaklar. Deplasmanda olmasa da kendi sahamızda oynanacak Altay maçında bu sefer de seyirciyle bütünleşerek şampiyonluk turu atmamızın başka bir duygusu ve heyecanı olur diye düşünüyorum. Biz kendimizi ikisine de hazırladık. Ama tabii ki bir an önce matematiksel olarak şampiyonluğu garantilemek istiyoruz. O yüzden Adana'ya da bu konsantrasyonla gidiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.





