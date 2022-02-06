Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Arda Turan, kendisi hakkındaki eleştirilere sosyal medya üzerinden sert cevap verdi."Yazdıklarım anlaşılmayacaktır… Ama ben yine de yazıyım… Ben sahada olduğum her zaman en tepeye oynadım..Ben hiç bir zaman başarısızlıkta üstüme düşen sorumluluktan kaçmam… Ancak sahada olmadığım, olamadığım zamandan sonrada artık bu algı operasyonuna müsade etmem.Geçen sene oynarken de, liderken de el freniydim.!!!!"