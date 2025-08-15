15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Arda Turan'dan kırmızı kart açıklaması!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Panathinaikos karşısında gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklama yaptı.

15 Ağustos 2025 12:55 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 13:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk, penaltı atışları sonucunda Panathinaikos'a 4-3 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nden elendi.

Karşılaşmada gördüğü kırmızı kart ile gündeme gelen Arda Turan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Türk teknik direktör, "Gördüğüm kırmızı kart için üzgünüm ve özür dilerim. Ama altını kalın çizgilerle çizmek istediğim bir şey var: Eğer oyuncularımdan biri haksız bir kart görüp bu seviyedeki bir maçta oyundan atılırsa, onun hakkını savunmak zorundayım. Ve bunu yapacağım." dedi.

Arda Turan, geleceğe umutla bakacaklarını belirterek, "Bu takımı çok seviyorum. Shakhtar'ın bir parçası olmayı çok seviyorum. Gittiğimiz her yerde bizi sevgiyle karşılayan Ukraynalı taraftarlarımızı çok seviyorum. Bazen yolun başlangıcı acı verici olabilir ama geleceğe umutla bakmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Konferans Ligi'ndeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi: Tek takım, tek aile." ifadelerini kullandı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
