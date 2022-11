JESUS'TAN ROTASYONLU KADRO

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

ALTYAPIDAN 5 OYUNCU KADRODA

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

ARDA GÜLER SAHNEDE

UZATMADA FARK İKİYE ÇIKTI

ARDA GÜLER ALKIŞLARLA KENARA GELDİ

KIEV 10 KİŞİ KALDI

GOL ÇIKMADI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Polonya'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Willian Arao kaydetti. Arao'nun golünde de asisti yapan isim olan Arda Güler, 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncusu olma unvanını elde etti.Öte yandan Dinamo Kiev, Illia Zabarnyi'nin 68. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, grupta 14 puana yükseldi. Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı. Liderlik için Rennes ile yarışan Fenerbahçe, Fransız ekibinin AEK Larnaca ile sahasında 1-1 berabere kalmasının ardından 2 puan önde, 14 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turuna kaldı. Rennes 12 puanla ikinci olurken, AEK Larnaca 5 puanla UEFA Konferans Ligi'ne gitti.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi 24 Şubat 2023 Cuma günü çekilecek.UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına Polonya'da konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürdü.Portekizli teknik adam, Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son yaptıkları İstanbulspor maçının ilk 11'inden Ezgjan Alioski, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Emre Mor ve Joao Pedro'yu yedek soyundurdu.Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı ilk 11'de görevlendirdi.Dinamo Kiev karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo ikilisini tercih eden 68 yaşındaki teknik adam, sağ kanatta Arda Güler'i, sol kanatta ise Lincoln Henrique'yi görevlendirdi. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Joao Pedro ise yedek soyundu.Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Polonya'ya getirilmeyen Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Luan Peres ve İrfan Can Eğribayat, önemli karşılaşmada forma giyemedi.Fenerbahçe'de Dinamo Kiev deplasmanında altyapıdan yetişen 5 oyuncu kadroda yer aldı.Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki Arda Güler maça ilk 11'de başlarken, kaleciler Ertuğrul Çetin (19) ve Furkan Onur Akyüz (17) ile savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir (18) ve orta saha Yusuf Kocatürk (18) yedek soyundu.Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev maçında takımlarını yalnız bırakmadı.Sarı-lacivertli futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümün yanı sıra söz konusu tribünün sol tarafındaki kale arkası tribününü de doldurdu.Maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek olan Fenerbahçeli taraftarlar, oyunculara da moral verdi.Fenerbahçe, 23. dakikada Arda Güler'in attığı golle öne geçti. Bu dakikada Crespo'nun ceza sahasına gönderdiği topta kaleci topu uzaklaştırmak isterken bir anda Arda Güler'in önünde kaldı. Genç oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Arda Güler, 17 yaş 251 günlükken attığı bu golle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncusu oldu.Fenerbahçe, 45+2'de farkı ikiye çıkardı. Bu kez sahneye çıkan isim Willian Arao oldu. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Arda Güler çok iyi ortaladı. Arao kale önünde iyi yükseldi ve düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.Fenerbahçe, soyunma odasına 2-0 önde gitti.Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 64. dakikada oyuna müdahale etti. Sarı-lacivertli takımda Arda Güler alkışlarla kenara gelirken, oyundan çıkan diğer isimler Michy Batshuayi ve Enner Valencia oldu. Fenerbahçe'de bu isimlerin yerine İrfan Can, Joao Pedro ve Emre Mor oyuna girdi.Dinamo Kiev, karşılaşmanın 68. dakikasında 10 kişi kaldı. Ukrayna ekibinde sarı kartı bulunan Illia Zabarny, bu dakikada Ferdi'ye yaptığı sert faulün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.5. dakikada sağdan Arda Güler'in ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.10. dakikada gelişen Dinamo Kiev atağında Osayi-Samuel'in ters vuruşunda ceza sahası içinde Buyalskiy topu önünde buldu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Crespo'nun savunma arkasına uzun pasında kaleci Bushchan ile savunma arasındaki anlaşmazlıkta meşin yuvarlak ceza yayı üzerinde Arda Güler'in önünde kaldı. Genç oyuncu, bekletmeden gelişine vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 0-1.34. dakikada Dinamo Kiev savunmasının hatasında ceza sahası dışında kaleciden önce araya giren Valencia'nın ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıya rağmen vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.45+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün solunda Arda Güler'in kullandığı korner sonrası ön direkte Arao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 üstün gitti.53. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Vanat, kaleci Altay'dan sıyrıldı ancak topu ayağından açtı. Kaleci Altay'ın vuruş açısını kapattığı oyuncu, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.60. dakikada Crespo'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya durumda yerden vuruşunda, Bushchan meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.69. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza yayı sol çaprazından Lincoln Henrique'nin sert vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.84. dakikada Alioski'nin soldan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.CracoviaDuje Strukan, Bojan Zobenica, Alen Jaksic (Hırvatistan)Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko (Dk. 69 Kedziora), Sydorchuk, Shepeliev (Dk. 46 Garmash), Tsygankov (Dk. 86 Diallo), Buyalskiy (Dk. 69 Karavaev), Vanat, Besedin (Dk. 46 Kabaiev)Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao (Dk. 73 Zajc), Crespo, Arda Güler (Dk. 64 Emre Mor), Lincoln Henrique (Dk. 79 Alioski), Valencia (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Batshuayi (Dk. 64 Pedro)Dk. 23 Arda Güler, Dk. 45+2 Arao (Fenerbahçe)Dk. 68 Zabarnyi (Dinamo Kiev)Dk. 52 Garmash, Dk. 90+3 Sydorchuk (Dinamo Kiev), Dk. 63 Szalai, Dk. 90 Emre Mor, Dk. 90+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)