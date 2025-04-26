Arda Güler, İspanya'da haftanın 11'inde!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da haftanın ilk 11'ine girdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Milli futbolcu, Getafe ile oynanan maça ilk 11'de başlamış ve takımının 1-0 kazandığı maçta tek golü kaydetmişti.
Arda Güler, Getafe karşılaşmasında galibiyeti getiren golüyle maçın oyuncusu seçilmişti.
Real Madrid'de bu sezon 36 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.
La Liga'da haftanın ilk 11'i:
Milli futbolcu, Getafe ile oynanan maça ilk 11'de başlamış ve takımının 1-0 kazandığı maçta tek golü kaydetmişti.
Arda Güler, Getafe karşılaşmasında galibiyeti getiren golüyle maçın oyuncusu seçilmişti.
Real Madrid'de bu sezon 36 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.
La Liga'da haftanın ilk 11'i: