Arda Güler, İspanya'da haftanın 11'inde!

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya La Liga'da haftanın ilk 11'inde yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, İspanya'da haftanın 11'inde!
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26 Nisan 2025 01:19
Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da haftanın ilk 11'ine girdi.

Milli futbolcu, Getafe ile oynanan maça ilk 11'de başlamış ve takımının 1-0 kazandığı maçta tek golü kaydetmişti.

Arda Güler, Getafe karşılaşmasında galibiyeti getiren golüyle maçın oyuncusu seçilmişti.

Real Madrid'de bu sezon 36 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

La Liga'da haftanın ilk 11'i:



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