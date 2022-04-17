Arda Güler: "Çok mutluyum"

Göztepe maçıyla Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşayan Arda Güler, maçın ardından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler: 'Çok mutluyum'
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17 Nisan 2022 00:44
Fenerbahçe'nin Göztepe karşılaşmasında ikinci golünü atan Arda Güler, maç sonu bir paylaşım yaptı.

Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşayan genç futbolcu paylaşımında, "Büyük taraftarımızın önünde ilk golümü attığım ve kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Arda, ayrıca paylaşımında penaltıyı kendisine bırakan Enner Valencia'yı da etiketleyerek teşekkür etti.



İşte Arda Güler'in paylaşımı:


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