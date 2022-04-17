Arda Güler: 'Çok mutluyum'

Büyük taraftarımızın önünde ilk golümü attığım ve kazandığımız için çok mutluyum. 💛💙

Thank you king @EnnerValencia14 👑 pic.twitter.com/MdR2CZ8Wnq



— Arda Güler (@10ardaguler) April 16, 2022

Fenerbahçe'nin Göztepe karşılaşmasında ikinci golünü atan Arda Güler, maç sonu bir paylaşım yaptı.Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşayan genç futbolcu paylaşımında, "Büyük taraftarımızın önünde ilk golümü attığım ve kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.Arda, ayrıca paylaşımında penaltıyı kendisine bırakan Enner Valencia'yı da etiketleyerek teşekkür etti.