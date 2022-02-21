"İNANILMAZ HİSLER"

PENALTI ANINDA TEZAHÜRATLAR...

"KÖTÜ OYNAMADIM AMA..."

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.İlk 11 başlamasıyla ilgili konuşan Arda Güler "" dedi.Arda Güler ayrıca "" ifadelerii kullandı.Kendini geliştirmek için çalıştığını vurgulayan Arda Güler "" dedi.Fenerbahçe TV'de canlı yayın katılan Arda Güler "" dedi.Penaltı anında 'Arda' tezahüratlarıyla ilgili de konuşan Arda Güler "" açıklamasını yaptı.Arda Güler ayrıca "" ifadelerini kullandı.