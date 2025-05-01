Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray yanıtı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Gent forması giyen Archie Brown'dan iki ekiple ilgili itiraf geldi.
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde iki ezeli rakibin de transfer gündeminde yer alan Archie Brown, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarındaydınız. Jose Mourinho ile çalışma konusunda tereddütünüz oldu mu?" sorusuna yanıt verdi.
"DİKKAT ÇEKİLECEK BİR DURUM YOKTU"
Transfermarkt'a konuşan 22 yaşındaki sol bek, "Transfer dedikodularına ve ilgiye dikkat etmem gereken tek zaman, benim için somut bir şeyin masada olduğu zamandır. Ancak o zaman bir şeyin gerçek olduğunu anlayabilir ve o kulübün size uygun olup olmadığını ve orada bir sözleşme imzalayıp imzalayamayacağınızı düşünebilirsiniz. Ama burada işler o kadar ileri gitmedi, dolayısıyla düşünecek ya da dikkat edecek bir şey de yoktu. Tüm bu söylentiler beni rahatsız ediyor çünkü bazen çok fazla enerji harcadığımı hissediyorum ve bu enerjiyi futboluma harcayamıyorum. Ama şu ana kadar yaptığım seçimlerden memnunum." ifadelerini kullandı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Archie Brown'un kulübü Gent ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Gent'te bu sezon 44 maçta süre bulan genç oyuncu, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde iki ezeli rakibin de transfer gündeminde yer alan Archie Brown, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarındaydınız. Jose Mourinho ile çalışma konusunda tereddütünüz oldu mu?" sorusuna yanıt verdi.
"DİKKAT ÇEKİLECEK BİR DURUM YOKTU"
Transfermarkt'a konuşan 22 yaşındaki sol bek, "Transfer dedikodularına ve ilgiye dikkat etmem gereken tek zaman, benim için somut bir şeyin masada olduğu zamandır. Ancak o zaman bir şeyin gerçek olduğunu anlayabilir ve o kulübün size uygun olup olmadığını ve orada bir sözleşme imzalayıp imzalayamayacağınızı düşünebilirsiniz. Ama burada işler o kadar ileri gitmedi, dolayısıyla düşünecek ya da dikkat edecek bir şey de yoktu. Tüm bu söylentiler beni rahatsız ediyor çünkü bazen çok fazla enerji harcadığımı hissediyorum ve bu enerjiyi futboluma harcayamıyorum. Ama şu ana kadar yaptığım seçimlerden memnunum." ifadelerini kullandı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Archie Brown'un kulübü Gent ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Gent'te bu sezon 44 maçta süre bulan genç oyuncu, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.