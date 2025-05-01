Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray yanıtı!

Gent forması giyen 22 yaşındaki sol bek Archie Brown, Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2025 10:26
Son güncelleme 01 Mayıs 2025 11:25
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Gent forması giyen Archie Brown'dan iki ekiple ilgili itiraf geldi.

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde iki ezeli rakibin de transfer gündeminde yer alan Archie Brown, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarındaydınız. Jose Mourinho ile çalışma konusunda tereddütünüz oldu mu?" sorusuna yanıt verdi.

"DİKKAT ÇEKİLECEK BİR DURUM YOKTU"

Transfermarkt'a konuşan 22 yaşındaki sol bek, "Transfer dedikodularına ve ilgiye dikkat etmem gereken tek zaman, benim için somut bir şeyin masada olduğu zamandır. Ancak o zaman bir şeyin gerçek olduğunu anlayabilir ve o kulübün size uygun olup olmadığını ve orada bir sözleşme imzalayıp imzalayamayacağınızı düşünebilirsiniz. Ama burada işler o kadar ileri gitmedi, dolayısıyla düşünecek ya da dikkat edecek bir şey de yoktu. Tüm bu söylentiler beni rahatsız ediyor çünkü bazen çok fazla enerji harcadığımı hissediyorum ve bu enerjiyi futboluma harcayamıyorum. Ama şu ana kadar yaptığım seçimlerden memnunum." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Archie Brown'un kulübü Gent ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gent'te bu sezon 44 maçta süre bulan genç oyuncu, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.