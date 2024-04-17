Araujo: "Kırmızı kart için üzgünüm"

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Ronald Araujo önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Araujo: 'Kırmızı kart için üzgünüm'
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17 Nisan 2024 20:04
Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 kazandığı maçın rövanşında Paris Saint-Germain'e 4-1 mağlup olan Barcelona'da 29. dakikada kırmızı kart gören Ronald Araujo açıklamalarda bulundu.

Kırmızı kart gördüğü için üzgün olduğunu söyleyen Araujo şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı kart gördüğüm için çok üzgünüm. Bana bu kadar keyif veren futbol şimdi acı çektiriyor. Bana destek veren Herkese teşekkür ediyorum. Yarı final mutluluğunu size yaşatamadığım için ayrıca mutsuzum. Tekrar deneyeceğiz."

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