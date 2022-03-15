Antonio Cassano'dan Ronaldo'ya eleştiri!

Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo'yu futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak görmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Antonio Cassano'dan Ronaldo'ya eleştiri!
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15 Mart 2022 22:54
İtalyan eski forvet Antonio Cassano, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi.

Cassano yaptığı açıklamada, "807 golü için ona şapka çıkarıyorum. En çok gol atanlar arasında mı? Evet. Güçlü bir forvet mi? Şüphesiz öyle. Birçok da kupası var ancak bence Ronaldo dünyanın en iyi oyuncularından biri değil." dedi.

Güzel futbol oynamanın farklı bir şey olduğunu belirten eski oyuncu, "Ronaldo, Inzaghi veya Trezeguet ile karşılaştırılabilir. Onlar olağanüstü oyunculardı ama dürüst olalım güzel futbol oynamak başka bir şey." ifadelerini kullandı.

Cassano ayrıca, "Hedefler bir oyuncuyu tanımlamaz. Iniesta ve Zidane 100 gole bile ulaşamadılar ama bu dahiler futbol tarihine geçti" diyerek sözlerini noktaladı.

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